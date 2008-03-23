Интерпол передаст Украине задержанного за убийство таксиста

Работники Интерпола совместно с австрийской полицией задержали подозреваемого в совершении убийства винницкого таксиста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

38-летнего винницкого таксиста убили в ночь на 7 июля 2001 года в Старом городе. Он отдыхал в компании своих знакомых на территории спорткомплекса «Динамо». После того, как мужчины распили спиртное, между его коллегой-таксистом и 22-летним товарищем разгорелся конфликт. Таксист отказал парню, когда тот захотел покататься на его служебном автомобиле. Последний начал драку с таксистом, который на подмогу сделал «общий вызов» водителей такси. Прибывшие по сигналу тревоги перевозчики в ответ проучили 22-летнего парня и заодно и его товарища-однолетку, а после разъехались.

После конфликта 22-летние ребята догнали одного из участников застолья – 38-летнего таксиста и побили настолько, что от полученных травм он скончался на месте. По данным судебных экспертов, смерть пострадавшего наступила от разрыва сердца.

Обоих причастных к совершению преступления оперативники задержали сразу. В ходе расследования дело несколько раз получало переквалификацию в связи с получением новых доказательств. В 2005 году следователям прокуратуры было вынесено постановление о привлечении к криминальной ответственности этих ребят в качестве обвиняемых за совершение преднамеренного убийства, совершенного группой лиц.

После этого фигуранты уголовного дела были объявлены в розыск, поскольку они покинули место жительства, на вызовы следователя не являлись. Одного из них задержали в 2006 году, он был осужден к 15 годам заключения. На след другого оперативникам удалось выйти в начале текущего года.

Задержанного в ближайшее время экстрадируют в Украину.