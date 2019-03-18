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Взрывы боеприпасов возле Ични: прокуратура до сих пор не установила причину инцидента

03:02, 18 марта 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в ответе военной прокуратуры Черниговского гарнизона на запрос "Радио Свобода".

В прокуратуре сообщили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "халатное отношение в воинской службе".

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"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертиз", – говорится в ответе.

Также неизвестен пока размер нанесенного ущерба.

В ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. Вспыхнул пожар.

Военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы стали следствием диверсии.

24 октября пожар на территории арсенала был ликвидирован. 

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов возле Ични
Теги: #взрыв боеприпасов#Ичня