Взрывы боеприпасов возле Ични: прокуратура до сих пор не установила причину инцидента
В деле о взрывах боеприпасов на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области о подозрениях никому не сообщали.
Об этом говорится в ответе военной прокуратуры Черниговского гарнизона на запрос "Радио Свобода".
В прокуратуре сообщили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "халатное отношение в воинской службе".
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"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертиз", – говорится в ответе.
Также неизвестен пока размер нанесенного ущерба.
В ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. Вспыхнул пожар.
Военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы стали следствием диверсии.
24 октября пожар на территории арсенала был ликвидирован.