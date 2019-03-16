Участники акции против хищения в "оборонке" забросали правоохранителей игрушечными свинками (фото)

Активисты заявили, что в следующую субботу снова соберутся на такую же акцию.

Участники акции «Национального корпуса» под названием «#СвинарчуковПорошенко – за решетку!» провели митинг возле Администрации президента Украины с требованием наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе, в частности госконцерна "Укроборонпром".

Как передает корреспондент УНИАН, по дороге на Банковую участники акции бросали в воздух и в правоохранителей, которые их сопровождали, мягкие игрушки свиней.

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Подход к АП усиленно охранялся. Участники акции продолжили бросать мягкие игрушки в правоохранителей и выкрикивали свои требования наказать фигурантов журналистского расследования относительно разворовывания военного бюджета.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий во время выступления перед участниками акции выразил убеждение, что президент Петр Порошенко не может наказать бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, которые, согласно информации журналистов, зарабатывали миллионы на незаконных схемах.

По словам Белецкого, «Порошенко прекрасно знает, что если сегодня он сдаст, то завтра они сдадут его».

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"Поэтому гораздо проще вместо того, чтобы сажать свиней, которые грабят каждого украинского солдата, каждого украинского человека - гораздо проще заявить, что каждый оппонент Порошенко является рукой Москвы. Но это не совсем правда, и это точно не совсем получится", - заявил Белецкий.

Он выразил убеждение, что власть сама себя не накажет, а этого можно достичь исключительно благодаря гражданским акциям протеста и сопротивления всей Украины.

Билецкий заявил, «Нацкорпус» прекратит акции, если президент накажет фигурантов коррупционных схем в «оборонке».

Активисты заявили, что в следующую субботу снова соберутся на такую же акцию.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

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В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" по меньшей мере 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского-старшего от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.