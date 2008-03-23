Задержана женщина, переправлявшая в Москву несовершеннолетних для секс-услуг

В Донецкой области задержана женщина, которая в течение нескольких лет в составе организованной преступной группы переправляла в Москву по чужим паспортам несовершеннолетних девушек для занятий проституцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-гуппе управления СБУ в Донецкой области, для злоумышленница неоднократно использовала документы уже переправленных ранее в столицу России украинских девушек с похожей внешностью. Так, ей удалось переправить около 10 несовершеннолетних, и за каждую девушку получить от сутенеров до 200 долларов США .

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других участников указанной противоправной деятельности, отметили в пресс-группе.

Следственным отделом Управления СБУ в Донецкой области в отношении этой гражданки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.