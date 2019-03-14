В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины (фото)

Местные "правоохранители" в связи с этим проводят обыски, сообщают в соцсетях.

Во временно оккупированном Донецке, в микрорайоне Мирный, неизвестные подняли флаг Украины.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что в связи с этим "местные правоохранители" проводят обыски. При этом сам флаг с флагштока не снимают, поскольку возле него обнаружили подозрительную коробку и оккупанты опасаются, что в ней может находится взрывчатка.

В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО



Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк#флаг_Украиныpic.twitter.com/lLOE5E8FFQ — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 14, 2019

Как сообщал УНИАН, 7 июня прошлого года неизвестные вывесили украинский флаг возле "Донбасс-Арены".