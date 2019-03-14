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В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины (фото)

16:58, 14 марта 2019
Общество
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В Донецке вывесили украинский флаг / фото Facebook Руслан Каримов

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что в связи с этим "местные правоохранители" проводят обыски. При этом сам флаг с флагштока не снимают, поскольку возле него обнаружили подозрительную коробку и оккупанты опасаются, что в ней может находится взрывчатка.

Как сообщал УНИАН, 7 июня прошлого года неизвестные вывесили украинский флаг возле "Донбасс-Арены".

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Теги: #Донецк#флаг Украины