В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины (фото)
16:58, 14 марта 2019Общество
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Местные "правоохранители" в связи с этим проводят обыски, сообщают в соцсетях.
В Донецке вывесили украинский флаг / фото Facebook Руслан Каримов
Во временно оккупированном Донецке, в микрорайоне Мирный, неизвестные подняли флаг Украины.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Отмечается, что в связи с этим "местные правоохранители" проводят обыски. При этом сам флаг с флагштока не снимают, поскольку возле него обнаружили подозрительную коробку и оккупанты опасаются, что в ней может находится взрывчатка.
В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 14, 2019
Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк#флаг_Украиныpic.twitter.com/lLOE5E8FFQ
Как сообщал УНИАН, 7 июня прошлого года неизвестные вывесили украинский флаг возле "Донбасс-Арены".
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