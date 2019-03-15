Всемирный день сна 2019: поздравления и картинки
Всемирный день сна – это праздник, который был введен Международным комитетом дня сна в Международной ассоциации медицины сна 14 марта 2008 года.
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Единогласно было принято решение отмечать этот праздник ежегодно в третью пятницу марта, Поэтому этот праздник имеет плавающую дату. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.
Когда Всемирный день сна 2019:
В этом году Всемирный день сна припадает на пятницу, 15 марта.
Как отметить День сна:
Выспаться, как следует! Если с утра не получится, то в этот день лечь пораньше, и пусть этот праздник будет поводом задуматься о себе и о своем здоровье.
Чем важен сон:
Сон - особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.
Поздравления с Днем сна:
Человеку без сна жить не возможно,
Если долго не спать, заболеть даже можно,
От души поздравляю вас с всемирным Днем сна,
Пусть в душе и на сердце всегда будет весна,
И пусть сняться вам сны, волшебные, сладкие,
Как облако легкие, как жизнь ваша яркие!
***
Волшебный, чудный, интересный праздник, —
День сна мы отмечаем во всем мире.
И взрослый человек, и маленький проказник
Ночами видят сны различные, цветные!
Нам сон для отдыха уж очень важен,
И посему всем вам желаю я сейчас
В такой вот праздник вспомнить о подушке вашей,
И в царстве сна хороший ощутить релакс!