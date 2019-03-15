Всемирный день сна 2019: поздравления и картинки

Международный день сна появился в 2008 году.

Всемирный день сна – это праздник, который был введен Международным комитетом дня сна в Международной ассоциации медицины сна 14 марта 2008 года.

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Единогласно было принято решение отмечать этот праздник ежегодно в третью пятницу марта, Поэтому этот праздник имеет плавающую дату. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Когда Всемирный день сна 2019:

В этом году Всемирный день сна припадает на пятницу, 15 марта.

Как отметить День сна:

Выспаться, как следует! Если с утра не получится, то в этот день лечь пораньше, и пусть этот праздник будет поводом задуматься о себе и о своем здоровье.

Чем важен сон:

Сон - особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.

Поздравления с Днем сна:

Человеку без сна жить не возможно,

Если долго не спать, заболеть даже можно,

От души поздравляю вас с всемирным Днем сна,

Пусть в душе и на сердце всегда будет весна,

И пусть сняться вам сны, волшебные, сладкие,

Как облако легкие, как жизнь ваша яркие!

***

Волшебный, чудный, интересный праздник, —

День сна мы отмечаем во всем мире.

И взрослый человек, и маленький проказник

Ночами видят сны различные, цветные!

Нам сон для отдыха уж очень важен,

И посему всем вам желаю я сейчас

В такой вот праздник вспомнить о подушке вашей,

И в царстве сна хороший ощутить релакс!

День сна картинки: