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Поздравления с днем ангела Марины: история праздника, лучшие стихи и картинки

07:33, 13 марта 2019
Общество
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В православии также имелось несколько святых с именем Марина в честь которых и отмечаются именины и день Ангела. Марины имеют две даты дня Ангела – 13 марта и 30 июля.

День Ангела имени Марина в православной вере

Весенние именины имени празднуются в честь Марины Берийской (Македонской) и ее сестры Киры. Две девушки достигнув совершеннолетия, решила покинуть дом знатных родителей и стали затворницами. Святые девы жили за городом в крошечной землянке и принимали пищу всего раз в 40 дней. Свое уединение они нарушили только для путешествия к Гробу Господню, находящемуся в Иерусалиме и гробу Феклы в Исаврии. Примечательно, что в течение обоих путешествий Марина и Кира не принимали никакой пищи и терпели все лишения.

Краткая молитва святой Марине на каждый день

Моли Бога обо мне, святая угодница Божия Марино, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Характеристика именинника Марины 

Из латинского языка – пена морская (ср. «маринист» – художник, пишущий море, «аквамарин» камень цвета морской воды). Кроме этого, это имя является одним из эпитетов греческой богини красоты и любви Афродиты.

Отличительная черта характера Марины состоит в том, что она знающий себе цену человек. А уж если она при этом еще и красива, то эта самооценка может быть излишне завышенной. Марина способна подчинить свои эмоции рассудку, поэтому все поступки, связанные с ней лично, совершает расчетливо и обдуманно.

Поздравление с именинами Марины

День ангела Марины наступил.

Желаю я тебе преобразиться, 

Желаю много радости и сил, 

Пусть только все хорошее случится.

Желаю я сомнения не знать, 

Мечтам твоим загадочным сбываться, 

Любимых чтить и близких уважать, 

Друзей любить и с ними оставаться!

***

Дорогая Марина!

Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбалась, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть они хранят тебя всю жизнь! Будь счастлива!

***

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай.

Никогда не огорчайся

И, смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

***

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

***

Словно всплеск адреналина

Появление твое.

Безупречная Марина,

Взгляд, как острое копье.

Пожелать хочу мечтания

Все свои осуществить.

Даже смелые идеи

Непременно воплотить.

День ангела Марины картинки

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