Поздравления с днем ангела Марины: история праздника, лучшие стихи и картинки
В православии также имелось несколько святых с именем Марина в честь которых и отмечаются именины и день Ангела. Марины имеют две даты дня Ангела – 13 марта и 30 июля.
День Ангела имени Марина в православной вере
Весенние именины имени празднуются в честь Марины Берийской (Македонской) и ее сестры Киры. Две девушки достигнув совершеннолетия, решила покинуть дом знатных родителей и стали затворницами. Святые девы жили за городом в крошечной землянке и принимали пищу всего раз в 40 дней. Свое уединение они нарушили только для путешествия к Гробу Господню, находящемуся в Иерусалиме и гробу Феклы в Исаврии. Примечательно, что в течение обоих путешествий Марина и Кира не принимали никакой пищи и терпели все лишения.
Краткая молитва святой Марине на каждый день
Моли Бога обо мне, святая угодница Божия Марино, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
Характеристика именинника Марины
Из латинского языка – пена морская (ср. «маринист» – художник, пишущий море, «аквамарин» камень цвета морской воды). Кроме этого, это имя является одним из эпитетов греческой богини красоты и любви Афродиты.
Отличительная черта характера Марины состоит в том, что она знающий себе цену человек. А уж если она при этом еще и красива, то эта самооценка может быть излишне завышенной. Марина способна подчинить свои эмоции рассудку, поэтому все поступки, связанные с ней лично, совершает расчетливо и обдуманно.
Поздравление с именинами Марины
День ангела Марины наступил.
Желаю я тебе преобразиться,
Желаю много радости и сил,
Пусть только все хорошее случится.
Желаю я сомнения не знать,
Мечтам твоим загадочным сбываться,
Любимых чтить и близких уважать,
Друзей любить и с ними оставаться!
***
Дорогая Марина!
Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбалась, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть они хранят тебя всю жизнь! Будь счастлива!
***
Будь веселой, позитивной,
Кайф от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В чудный праздник принимай.
Никогда не огорчайся
И, смеясь, иди вперед,
Будет в жизни много счастья,
Во всех планах повезет!
***
Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!
***
Словно всплеск адреналина
Появление твое.
Безупречная Марина,
Взгляд, как острое копье.
Пожелать хочу мечтания
Все свои осуществить.
Даже смелые идеи
Непременно воплотить.