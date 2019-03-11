В МВД опровергают, что «Нацкорпус» связан с ведомством и Аваковым

Пресс-секретарь МВД подчеркивает, что нет никаких доказательств, что «Нацкорпус» и «Нацдружины» каким-то образом контролируются министром внутренних дел.

В Министерстве внутренних дел Украины опровергают, что партия «Национальный корпус» каким-то образом связана с министром Арсеном Аваковым и ведомством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МВД Арсен Шевченко, отвечая на вопрос о причастности руководства министерства к контролю над «Нацкорпусом» и «Национальным дружинами».

«Хотелось бы услышать, на каком основании звучат такие предположения. Кроме полка «Азов», который является частью воинской части 3057 с расположением в Мариуполе, и который является структурным подразделением Нацгвардии, в 2014 году было создано немало добровольческих батальонов, большинство из которых сейчас в составе Нацполиции. На сколько мне известно, военнослужащие части 3057 несут службу и нареканий на их службу у командования нет. Больше я не вижу никаких свидетельств о том, что якобы и структуры (Нацкорпус и Нацдружины - УНИАН) связаны с МВД», - сказал он.

«Не нужно продуцировать ложные предположения», - подчеркнул Шевченко.

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Также он добавил, что МВД никак не причастно к регистрации «Национальных дружин» в качестве наблюдателей на выборах.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии "Национальный корпус" с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и "Национальных дружин", которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Укрвины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранители, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии "Национальный корпус" Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.