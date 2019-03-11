Следят и звонят с неизвестных номеров: отец убитой активистки Гандзюк рассказал, что его пытаются запугать

Отцу Гандзюк звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку.

На Виктора Гандзюка пытаются давить. По его словам, за ним следят неизвестные люди на автомобиле.

Об этом отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк сообщил в интервью, пишет "Украинская правда".

"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и как-то складывалось, что это было в конце дня – после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темными стеклами, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", – рассказал Виктор Михайлович журналистам.

Кроме того, отцу убитой звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с Виктором Михайловичем на контакт.

"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные относительно заказчиков. Встреча должна быть один на один", – вспоминает Виктор Гандзюк.

По словам Виктора Михайловича, это началось после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог. Отец Екатерины убежден – слежка за ним ведется с целью запугивания.

"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы как-то более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", – убежден Виктор Гандзюк.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п. 6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвоката Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

28 февраля Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения истекал 3 марта, но поскольку это воскресенье, то фактически действие меры пресечения заканчивалось 1 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а апелляционный суд признал законной избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковской райсуд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на один месяц.