Следят и звонят с неизвестных номеров: отец убитой активистки Гандзюк рассказал, что его пытаются запугать
На Виктора Гандзюка пытаются давить. По его словам, за ним следят неизвестные люди на автомобиле.
Об этом отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк сообщил в интервью, пишет "Украинская правда".
"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и как-то складывалось, что это было в конце дня – после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темными стеклами, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", – рассказал Виктор Михайлович журналистам.
Кроме того, отцу убитой звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с Виктором Михайловичем на контакт.
"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные относительно заказчиков. Встреча должна быть один на один", – вспоминает Виктор Гандзюк.
По словам Виктора Михайловича, это началось после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог. Отец Екатерины убежден – слежка за ним ведется с целью запугивания.
"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы как-то более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", – убежден Виктор Гандзюк.
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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.
11 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.
Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п. 6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.
15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне.
Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвоката Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.
28 февраля Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения истекал 3 марта, но поскольку это воскресенье, то фактически действие меры пресечения заканчивалось 1 марта.
4 марта Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а апелляционный суд признал законной избранную ему меру пресечения в виде залога.
6 марта Шевченковской райсуд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на один месяц.