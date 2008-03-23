Половина госслужащих уйдут на пенсию в течение пяти лет

В Донецкой области в ближайшие 5 лет больше половины государственных служащих в органах исполнительной власти, которые занимают руководящие должности IV-VI категорий, уйдут на пенсию.

Об этом сообщили на встрече представителей облгосадминистрации и органов местного самоуправления со студентами высших учебных заведений Донецкой области.

Так, в 2007 году, по сравнению с предыдущим годом, в регионе увеличилась часть госслужащих предпенсионного и пенсионного возраста. Среди должностных лиц местного самоуправления удельный вес людей данной возрастной категории сегодня составляет почти 20%. Прогноз высвобождения кадров в связи с достижением пенсионного возраста свидетельствует о прогрессирующем старении кадров, отмечают специалисты.

Сегодня в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Донецкой области насчитывается 26,5 тыс. человек. Из них в местных органах исполнительной власти - 2,8 тыс. человек: в аппарате облгосадминистрации -152 (5%); в структурных подразделениях облгосадминистрации - 933 (34%); в райгосадминистрациях - 1680 (61%). Кроме того, в органах местного самоуправления работают 9,3 тыс. человек; в судебных органах и органах юстиции - 2,2 тыс., в территориальных органах министерств, ведомств - 12,2 тыс. человек.

В сравнении с прошлым годом в настоящее время количество государственных служащих в органах исполнительной власти области увеличилось на 1%.