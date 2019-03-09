В столкновениях возле АП с участниками акции "Нацкорпуса" пострадали трое правоохранителей

Следователи начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

В результате столкновения возле Администрации президента между участниками акции против коррупции в оборонном секторе и правоохранителями пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

Читайте такжеУчастники акции против коррупционных схем в "оборонке" ушли из-под АП и собираются ехать в Черкассы искать Порошенко

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Также в полиции сообщили, что возле Администрации президента участники акции пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей. Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога.

В настоящее время ситуация спокойная. Полицейские и военнослужащие продолжают нести службу в центральной части столицы.

Как сообщал УНИАН, днем на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы огласить свои требования.

На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры.