В центре Киева «Нацкорпус» требует привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в "оборонке" (фото, видео)

На Майдане Незалежности собрались около 2 тысяч человек.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция партии «Национальный корпус», участники которой требуют привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле Монумента Незалежности собрались около 2 тысяч человек.

Некоторые из участников акции держат флаги с символикой партии «Национальный корпус». Некоторые активисты одеты в куртки с нашивкой «Национальные дружины».

Перед началом выступлений представителей партии на стеклянной витрине торгового центра «Глобус» был развернут большой транспарант с надписью «Свинарчуков Порошенко за решетку!», на котором изображена перечеркнутая свинья.

На мероприятии присутствует лидер партии, народный депутат Андрей Белецкий. В настоящее время представители «Нацкорпуса» из разных регионов выступают перед участниками акции.

В данный момент акция проходит спокойно. На месте работает незначительное количество сотрудников полиции диалога.

Как отмечается в публикации на сайте «Национального корпуса», акция направлена на то, чтобы убедить власти, что «мародеров военного бюджета страны надо наказать».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

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В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск к журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.