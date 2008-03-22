Объявлен конкурс на лучшее литературное произведение о Степане Бандере

В Ивано-Франковской области объявлен конкурс на лучшее литературное произведение о жизни и деятельности политического и общественного деятеля XX века Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, общее распоряжение «Об областном конкурсе на выпуск лучших произведений о жизни и деятельности выдающегося политического и общественного деятеля XX века Степана Бандеры» подписали председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК.

Как сказано в распоряжении, конкурс объявлен с целью празднования памяти С.Бандеры, популяризации его политического наследия, объективного освещения его вклада в борьбу за свободу Украины, определения его роли в национальном и духовном возрождении Украинского государства, пролития правды на жизненный путь, содействие формированию позитивного имиджа, а также по случаю празднования 1 января 2009 года столетнего юбилея со дня рождения.

На конкурс принимаются литературные произведения разных жанров от всех желающих.

Облсовет и облгосадминистрация совместно профинансируют издание работ-победителей конкурса к 100-летию со дня рождения проводника ОУН.

В Ивано-Франковской области областной совет 2008 год провозгласил Годом Степана Бандеры.