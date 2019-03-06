В Андреевскую церковь вернули картину "Проповедь апостола Андрея" с изображением Шевченко (фоторепортаж)

Вес картины составляет около 150-170 кг, а размеры – примерно 15 квадратных метров.

Картину Платона Бориспольца “Проповедь апостола Андрея” вернули на историческое место в Андреевскую церковь после реставрации.

Как сообщает корреспондент УНИАН, картину вернули в канун 205-й годовщины со Дня рождения Тараса Шевченко.

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Считается, что на картине присутствует изображение Тараса Шевченко в образе всадника.

Отметим, в 1867 году она была подарена Андреевской церкви и 150 лет занимала место на западной стене в южной части храма. Впервые полотно сняли в 2017 году для реставрации, которой занимались Анатолий Остапчук, Дорат Капориков и Леонид Колодницкий.

Вес картины составляет около 150-170 кг, а размеры – примерно 15 квадратных метров.

Как известно, сейчас в Андреевской церкви проходят ремонтные и реставрационные работы. Музей планируют открыть до конца года.