Гороскоп на весну 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут кардинальные перемены

Астрологи составили гороскоп на три весенних месяца - март, апрель и май.

Астрологи говорят, что весна – лучший период для новых начинаний, для рискованных шагов и перемен.

Как говорится в гороскопе на весну 2019, практически для всех знаков Зодиака ближайшие три месяца станут временем для личностного развития, но при этом многим придется попрощаться с внушительной частью старой жизни, пусть это будет и весьма болезненно, пишет SlovoFraza.

Гороскоп на март 2019

Гороскоп на март прогнозирует определенный рост для всех знаков, в особенности для Овнов и Близнецов, вот только для первых это будет связано с совершенствованием своей личности, а у вторых – с деловой сферой. В приоритете должны быть – инициативность и энергичность. Тогда откроются перспективы и появится шанс сделать свою жизнь успешнее во всех смыслах.

Львам и Скорпионам принципиально важно именно в марте проявить уверенность и мудрость: не только в работе и финансах, но и в любви. Гороскоп на весну 2019 рекомендует также начинать определяться с глобальными планами на будущее – если организуете все грамотно, реализовать задуманное будет предельно легко.

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Гороскоп на апрель 2019

Апрель, по словам астрологов, подходит для поиска второй половинки, перехода на новый этап отношений и создания семьи. Впрочем, как говорит гороскоп на апрель 2019 года, этот месяц также может стать порой разрывов и расставаний, но они тоже будут только к лучшему. Наиболее удачно будет развиваться личный фронт у Близнецов и Весов – если у них еще нет спутника на всю жизнь, но есть желание его отыскать – приложите минимум усилий, и долгожданная “вспышка” произойдет.

Гороскоп на апрель рекомендует задуматься об обновлении круга общения Ракам и Рыбам в первую очередь.

Гороскоп на май 2019

Как говорится в гороскопе на май 2019, многие знаки Зодиака ощутят долгожданный прилив энергии, что подарит им желание не просто двигаться дальше, а буквально сворачивать горы и рвать все преграды на своем пути. Гороскоп на весну обещает для Козерогов и Тельцов наиболее удачный период с точки зрения материального благополучия и карьерной реализации. Главное не “профукать” свой шанс стать лучше всех из-за собственной неуверенности – боритесь с ней максимально активно.

Стрельцы и Водолеи также получат финансовую прибыль, причем от совершенно неожиданных источников, но, к сожалению, этот месяц не будет для них благоприятным в контексте денежных дел. Чем больше вы получите, тем больше потратите, и все из-за вашей чрезмерной зацикленности на материальном.