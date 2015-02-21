В АТО мобилизовали известного нейрохирурга, спасавшего раненых майдановцев

02:51, 21 февраля 2015
Общество
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Известного киевского нейрохирурга Олеся Гаращука мобилизовали в армию в ходе четвертой волны мобилизации.

facebook.com/oles.garashchuk

По сообщениям пользователей соцсетей, на данный момент он находится в учебке под Житомиром.

Также сообщается, что даже находясь в учебке Гаращук продолжает консультировать пациентов по телефону и мейлу.

 На своей странице в Фейсбук, врач расместил свое фото в военной форме и пошутил: "Всю жизнь была проблема с хирургическими костюмами - это верх широковат, то штаны слишком короткие... Пришел в армию - форма села, как влитая с первой примерки... Это что, армия меня этих 20 лет ждала?"

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Олесь Гаращук работал в 17 больнице города Киева в отделении политравмы. Во время Евромайдана много оперировал раненных активистов.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей сравнили мобилизацию врача такого уровня с забиванием гвоздей микроскопом

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