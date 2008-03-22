Один двухлетний мальчик погиб в кипятке, еще один - в котловане

За последние два дня в Черновицкой области трагически погибли двое малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, обе трагедии произошли из-за отсутствия надлежащего присмотра за детьми со стороны родителей.

Первый несчастный случай произошел 20 марта в селе Бабино Кельменецкого района. Мальчик 2006 г.р. упал в ведро с кипятком и получил ожоги 35% тела. Врачи центральной районной больницы целую ночь боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, утром мальчик умер.

21 марта в селе Заволока Сторожинецкого района двухлетний мальчик игрался возле новостройки. Ребенок упал в выкопанный котлован заполненный водой и утонул.