Две трети украинцев еще не ходили за компенсацией в Сбербанк (опрос)

Большинство украинцев еще не получили компенсацию по вкладам Сбербанка – таковы результаты соцопроса, проведенного по заказу журнала «Профиль» консорциумом «Менеджмент консалтинг груп». В частности, не получили компенсацию 67,6% опрошенных (или их родственники). В то же время 15,3% респондентов (или их родственники) получили компенсации, а 16,2% утверждают, что у семьи не было сбережений. Наибольший процент респондентов, получивших компенсацию, – в Донецке (22,4%) и Киеве (20,3%), а наименьший – в Симферополе (6,1%) и Днепропетровске (7,3%).

Опрос проведен консорциумом в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет по квотам соответственно численности взрослого населения в каждом городе.