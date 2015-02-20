РФ вышлет из страны голодного боевика с Донбасса, который попался на краже колбасы
14:22, 20 февраля 2015Общество
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Боевика, воевавшего на Донбассе, выдворят из России за кражу колбасы в одном из супермаркетов.
REUTERS
Гражданин Украины, 34-летний Роман Кошеля сбежал с места боевых действий в Россию, сообщает Дождь.
По его словам, документы в Москве он восстановить не смог и после этого уехал в Тамбов, где чиновники также ему ответили отказом.
Из-за нехватки денег бывший боевик начал голодать. Так он объяснил свое решение совершить кражу: 13 января он похитил в одном из супермаркетов колбасу стоимостью 310 рублей (около 136 гривень).
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Районный суд признал его виновным в нарушении миграционных правил и приговорил к штрафу в две тысячи рублей и принудительному выдворению из России.
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