В Славянске задержали двух мародеров

Злоумышленники выносили имущество граждан из разрушенных квартир дома, который пострадал от артиллерийского снаряда в июле прошлого года, сообщает пресс-служба ГУМВД в Донецкой области.

"В дежурную часть городского отдела милиции поступило сообщение от 58 - летней местной жительницы о том, что в поврежденном подъезде дома на ул. Бульварная находятся посторонние лица. А несколькими днями ранее в горотдел милиции обратилась 30 - летняя горожанка с заявлением о том, что было похищено принадлежащее ей имущество из разрушенной квартиры по тому же адресу", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Луганске боевики похитили со склада алкоголь на 11 миллионов гривенСогласно сообщению, злоумышленниками оказались неоднократно судимые местные жители, 21 и 28 лет, которые в конце января неоднократно проникали в квартиры разрушенного подъезда.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.