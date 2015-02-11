В Славянске задержали двух мародеров

17:50, 11 февраля 2015
Общество
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В Славянске сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Национальной гвардии задержали двух местных жителей, которые занимались мародерством.

Милиция задержала мародеров, которые выносили имущество из разрушенных жилищ

Злоумышленники выносили имущество граждан из разрушенных квартир дома, который пострадал от артиллерийского снаряда в июле прошлого года, сообщает пресс-служба ГУМВД в Донецкой области.

"В дежурную часть городского отдела милиции поступило сообщение от 58 - летней местной жительницы о том, что в поврежденном подъезде дома на ул. Бульварная находятся посторонние лица. А несколькими днями ранее в горотдел милиции обратилась 30 - летняя горожанка с заявлением о том, что было похищено принадлежащее ей имущество из разрушенной квартиры по тому же адресу", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Луганске боевики похитили со склада алкоголь на 11 миллионов гривенСогласно сообщению, злоумышленниками оказались неоднократно судимые местные жители, 21 и 28 лет, которые в конце января неоднократно проникали в квартиры разрушенного подъезда.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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