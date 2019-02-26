Украинскому военнопленному моряку сделают операцию - адвокат

У Василия Сороки и через три месяца после ранения не заживает рука.

Украинскому военнопленному моряку Василию Сороке врачи гражданской больницы в Москве назначили операцию на раненной руке.

Читайте такжеОтец пленного: российские медики не помогают раненым морякам – это один из видов пыток

Об этом на своей странице в соцсети сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. "В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненой руке. Дата операции пока не определена, в эти дни идет подготовка, анализы и т.д. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало", - заявил адвокат.

Он также отметил, что, по мнению врачей, промедление с операцией может привести к необратимым последствиям.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля адвокат сообщил, что у раненого украинского военного Василия Сороки, захваченного ФСБ у берегов Крыма, не спадает отек руки ниже раны, функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Он добавил, что настроение у Сороки несмотря на все «боевое».