"Отек руки не спадает, функции пальцев не восстанавливаются": адвокат рассказал о здоровье моряка Сороки

Адвокат также отметил, что все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным.

У раненого украинского военного Василия Сороки, захваченного ФСБ у берегов Крыма, не спадает отек руки ниже раны, функции нескольких пальцев не восстанавливаются.

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Об этом написал в соцсети его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин. «Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б. В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы», – отметил адвокат.

Он добавил, что настроение у Сороки несмотря на все «боевое».

«Все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», – отметил Бадамшин.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

25 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сороке могут ампутировать часть руки. Об этом она узнала от отца пленного Виктора Сороки.