цей матеріал доступний українською

"Отек руки не спадает, функции пальцев не восстанавливаются": адвокат рассказал о здоровье моряка Сороки

09:24, 21 февраля 2019
Общество
118 0
Российские силовики захватили украинских моряков 25 ноября 2018 года \ фото prm.ua

У раненого украинского военного Василия Сороки, захваченного ФСБ у берегов Крыма, не спадает отек руки ниже раны, функции нескольких пальцев не восстанавливаются.

Читайте такжеДенисова хочет "наконец-то лично пообщаться" с Москальковой об украинских моряках

Об этом написал в соцсети его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин. «Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б. В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы», – отметил адвокат.

Он добавил, что настроение у Сороки несмотря на все «боевое».

«Все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», – отметил Бадамшин.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

25 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сороке могут ампутировать часть руки. Об этом она узнала от отца пленного Виктора Сороки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Морская агрессия РФ и захват украинских моряков
Теги: #Россия#моряки