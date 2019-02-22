Документов уже достаточно для иска в ЕСПЧ по пленным морякам – адвокат

По оценке правозащитника, документов для подачи дела в Европейский суд по правам человека достаточно.

Адвокат Эдем Семедляев рассказал, что после завершения апелляционного суда в Москве над украинскими военнопленными моряками, документов для подачи дела в Европейский суд по правам человека вдоволь.

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Об этом он рассказал в комментарии "Прямому".

По его словам, в среду прошло апелляционное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения в Московском городском суде. И вчера прошли следственные мероприятия, а именно дополнительный допрос в качестве обвиняемого.

"В Московском городском суде как раз в нашей четверке были трое раненых моряков. Действительно, ребята требуют квалифицированной медицинской помощи. Поскольку в условиях следственного изолятора им не оказывают должной помощи. Об этом говорили и их адвокаты на суде. Об этом ходатайствуют и постоянно пишут заявления их адвокаты. Но, к сожалению, квалифицированную медицинскую помощь им не оказывают", - сказал адвокат.

Он также отметил, что после последних судебных заседаний правозащитники будут, скорее всего, это решение обжаловать, хотя и этого достаточно для подачи документов в Европейский суд по правам человека.

"И будем так же собирать доказательства невиновности украинских моряков", - добавил адвокат.