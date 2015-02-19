Завтра на Майдане почтят память Героев Небесной Сотни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой мероприятий предусмотрено: перезвон киевских церквей; выступление президента; всеукраинская акция «Минута молчания — бесконечность памяти»; открытие световой инсталляции «Лучи Достоинства»; исполнение Государственного Гимна Украины Национальной хоровой капеллой «Думка»; выступление Евгения Нищука со стихотворением «Мамо, не плач, я повернусь весною» Оксаны Максимишин-Корабель.

Кроме того, запланировано выполнение Национальным симфоническим оркестром Украины и Национальной хоровой капеллой «Думка» «Реквиема» Вольфганга-Амадея Моцарта, а также исполнение песни «Плине кача» группой «Піккардійська Терція» и возложение лампадок и цветов на места расстрелов Небесной Сотни.

Читайте также"Майдан: Революция достоинства": фотолетопись увековечения памяти Героев Небесной СотниКак сообщал УНИАН, 11 февраля Порошенко подписал указ «Об увековечении подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни». Отныне ежегодно 20 февраля в Украине будет отмечаться День Героев Небесной сотни.