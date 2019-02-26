В Кабмине раскрыли детали нового закона о языке: украинский будет обязательным там, где есть госинтерес

По словам вице-премьер-министра, украинский язык будет обязательным там, где есть государственный интерес.

Новый закон о государственном языке Украины не будет притеснять языки национальных меньшинств, но упрочит украинский язык в качестве государственного и защитит ее использование во всех сферах жизни.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

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"Первая часть – что украинский язык единственный государственный – сейчас будет наполнена реальным содержанием через большой, новый, современный закон об украинском языке. Вторая часть – о защите языков национальных меньшинств – это будет следующий закон, который будет посвящен этой теме. Но все те практики, которые имели место в старом еще законе о государственном языке, который был принят в 1989 году и который был ,вопреки регламенту и законности, отменен во время Януковича этим законом Колесниченко-Кивалова, – эти все практики, спокойные и нормальные, которые не предусматривают какого-либо насилия или принуждения, они детально выписываются. Каждая такая практика будет предусматривать переходный период для того, чтобы там, где обязательное владение языком, люди могли овладеть. И они постепенно будут вводиться", - заявил вице-премьер.

По его словам, украинский язык будет обязательным там, где есть государственный интерес.

"Безусловно, государственный служащий, член правительства, парламентарий, лицо-служащий местного самоуправления. Все, кто работают в государственных компаниях, все те, кто работают на государство и на общество и поддерживаются со стороны государства, – они должны в необходимом объеме, то есть свободно владеть государственным языком", - отметил Кириленко.

Он добавил, что в сфере потребления, если потребитель хочет, чтобы его где-то обслуживали на украинском языке, он должен такую возможность получить, а там, где потребитель хочет говорить на языке, который ему ближе, он получит услугу на том языке, который ему ближе.