Денисова: Москалькову "держат в осаде" и не позволяют ей говорить о состоянии политзаключенных

Украинский омбудсмен накануне встретилась с российской коллегой в Афинах.

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не позволяют отвечать на любые медицинские вопросы в отношении украинских политзаключенных в России и ОРДЛО.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Очень сложный был разговор, потому что госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю и ничего не делает, не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова сообщила, что обсудили с Москальковой вопрос обмена.

"На прошлом заседании г-н Грызлов сказал, что именно госпожа Москалькова и я должны заниматься этим вопросом. Я готова и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этим вопросом не занимается, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до господина Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", - отметила она.