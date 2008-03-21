Миротворцы в Косово просят не забирать их домой

Работники миротворческого персонала МВД Украины миссии ООН в Косово выражают удивление заявлениями некоторых политиков относительно необходимости вывода из этого региона украинских миротворцев-правоохранителей.

Об этом говорится в их письме, текст которого передан УНИАН Департаментом связей с общественностью МВД Украины.

Миротворцы выражают уверенность, что "решение о направлении или выводе миротворческих подразделений должно приниматься не под воздействием эмоций (тем более – не политической конъюнктуры), а путем оценки возможности наших правоохранителей достойно представлять Украину в решении международных проблем".

Также авторы письма уверены, что эту позицию разделяют более 1500 работников органов внутренних дел Украины, которые в разные годы (начиная с 1994 года) принимали участие в международных миротворческих миссиях на разных континентах.

Что касается деятельности украинских миротворцев, то, по мнению авторов письма, "свой профессионализм и эффективность службы за границей представители МВД Украины подтвердили повседневной деятельностью и признанием международного сообщества". Не случайно, подчеркивают они, украинских правоохранителей из года в год приглашают для участия в миссиях и ООН, и ОБСЕ, и Европейского Союза.

Письмо по поручению коллег подписали командир Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово Богдан САЛЮК, командир Кинологического миротворческого подразделения МВД Украины в Косово Светлана АБДРАЗАКОВА, командир украинского персонала гражданской полиции ООН в Косово Виктор ДРОБОТЕНКО.