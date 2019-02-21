цей матеріал доступний українською

"Что с губами": Ани Лорак шокировала сеть

13:22, 21 февраля 2019
Общество
112 0
Ани Лорак разочаровала сеть / instagram.com/anilorak/

На фото в Instagram Ани Лорак певицу раскритиковали за то, что она сложила губы "уточкой". 

"Королева страсти", "Ну и ротяра у неё!", "И так губки надуты-ещё их бантиком делает", "А что с губками, Каролиночка? Зачем надули?", "А почему не в трусах????Пайта тут не в тему", "Расправьте губки очень некрасиво так вы делаете", - пишут в сети.

Читайте также"Попа широкая": Настя Каменских шокировала сеть странной позой

Ранее сообщалось, что Ани Лорак опозорилась вульгарными нарядами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак