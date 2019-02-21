"Что с губами": Ани Лорак шокировала сеть

Фанаты советуют певице не делать больше таких провокационных фото.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая гастролирует в России, шокировала фанатов новым фото.

На фото в Instagram Ани Лорак певицу раскритиковали за то, что она сложила губы "уточкой".

"Королева страсти", "Ну и ротяра у неё!", "И так губки надуты-ещё их бантиком делает", "А что с губками, Каролиночка? Зачем надули?", "А почему не в трусах????Пайта тут не в тему", "Расправьте губки очень некрасиво так вы делаете", - пишут в сети.

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Ранее сообщалось, что Ани Лорак опозорилась вульгарными нарядами.