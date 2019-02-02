Самого молодого украинского моряка в российском СИЗО могли заразить гепатитом - адвокат

Если Ейдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопрос, например, почему о болезни нигде не указывалось раньше, почему врачи не выявляли болезнь.

Самого молодого украинского военного моряка Андрея Ейдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов со ссылкой на информацию защитницы Ейдера Александры Марковой.

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"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Ейдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - отметила Маркова.

Она подчеркнула, что если Ейдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопрос, например, почему раньше о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", - написала Маркова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.