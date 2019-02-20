Полковник полиции купил девять квартир в Киеве, продавая служебную информацию (фото)

Он продавал данные, а также давал непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

Руководителя одного из департаментов Национальной полиции Украины разоблачили на незаконной продаже конфиденциальной служебной информации.

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Он продавал данные, а также оказывал непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. За полученные деньги чиновник приобрел 9 квартир в столице, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

47-летний полковник полиции, который в начале прошлого года вышел на пенсию, привлекал к своей преступной схеме и других работников полиции.

"Обладая профессиональными навыками в области компьютерных технологий и программного обеспечения, которое обеспечивает работу автоматизированных систем МВД и НПУ, мужчина для доступа к закрытой информации привлек к своим незаконным схемам действующих сотрудников полиции – специалистов из числа сотрудников НПУ, которые осуществляют обслуживание вышеуказанных ведомственных автоматизированных баз", - говорится в сообщении.

Среди прочего, злоумышленники продавали сведения при приеме людей на работу, адреса фактического проживания кредиторов или должников и даже персональные данные работников правоохранительных органов.

Для прикрытия преступной деятельности полицейский открыл частное предприятие по предоставлению телекоммуникационных услуг. Дома у его сообщника, также работника полиции, был создан call-центр, где в телефонном режиме клиенты получали нужную информацию.

"Полученные таким путем доходы экс-чиновника полиции стали объяснением приобретенной им недвижимости в Киеве – 9 квартир, которые он сдает в аренду. Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась им и во время пребывания на службе в органах", - добавили в полиции.

Правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, а также работников банков, предприятий и контор. Изъята разнообразная оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, боеприпасы и средства в отечественной и иностранной валюте.

Трех фигурантов дела, в том числе и подполковника, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится объявление подозрения шести участникам заговора по ч.3 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно - вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине мошенники продавали кредитные истории через Telegram.