Посольство Украины призвало кинотеатры США не показывать российский фильм "Т-34"

В посольстве считают, что эта лента популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина.

Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров с призывом отказаться от проката российскогот фильма «Т-34».

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В посольстве считают, что эта лента «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».

«Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах, и просим всех других активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться к местным кинотеатрам с призывом о запрете показа киноленты», – заявили в посольстве.

В России премьера фильма «Т-34» состоялась 1 января 2019 года. Лента рассказывает о военном периоде 1941-45 годов и попытке лейтенанта Красной армии Николая Ивушкина сбежать из немецкого лагеря для военнопленных на танке «Т-34».