Фильм о Стусе выйдет в прокат под названием "Запрещенный"

Сейчас картина находится на стадии постпродукции, продолжаются переговоры о дате релиза.

Фильм про украинского писателя Василия Стуса выйдет в прокат под названием «Запрещенный».

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Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам кино. В ведомстве заявили, что название утверждено окончательно. Решение об отказе от имени поэта в названии было принято из-за того, что творческая группа рассматривает кино «не только как биографию конкретного человека, но и как образ времени и олицетворение борьбы с режимом».

Согласно сообщению, картина рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свою последнюю книгу стихов, которую он пытался передать из тюрьмы на волю.

В прокат фильм «Запрещенный» должен выйти осенью 2019 года. Сейчас картина находится на стадии постпродукции, продолжаются переговоры относительно даты релиза, отметили в Госкино.

В сентябре 2018 года вокруг фильма разразился скандал из-за того, что из ленты вроде убрали сцены с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса. Кума Владимира Путина часто обвиняют в нарушении адвокатской этики в процессах над Стусом и другими диссидентами.