В зале суда по делу Мангера стало больше “титушек” (фото)

Адвокаты продолжают затягивать время на заседании по избранию Мангеру меры пресечения.

В зале суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, стало больше “титушек”.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего судебного заседания в зале находились лишь журналисты, а также дочь Мангера и один из его сторонников.

Однако, ближе к вечеру в зале появилось около 5 человек в черной одинаковой одежде и бейсболках.

Они просто сидят на скамьях в зале суда.

Один из них даже поссорился с оператором одного из телеканалов из-за того, что тот его снимал на видеокамеру.

Тем временем, адвокаты продолжают затягивать время. Они высказывают замечания буквального каждой странице материалов дела, стараясь свести рассмотрение меры пресечения до рассмотрения дела по существу.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря, по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

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28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ.