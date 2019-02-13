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"Спасибо, что был рядом": Лобода очаровала сеть снимком в объятиях мужчины

17:16, 13 февраля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

"Спасибо, что был рядом... мой главный герой... человек с большим сердцем и глубоким взглядом", - подписала фото артистка.

Поклонники остались очарованы выбором артистов для нового клипа певицы. 

"Весь кастинг клипа - браво!", "Какие красивые фото!", "Восхитительны", "Как вы красиво смотритесь", "Какие вы красивые", "Клип бомба", - засыпали комплиментами Лободу фаны.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama.

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Теги: #певица#Светлана Лобода