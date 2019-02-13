"Спасибо, что был рядом": Лобода очаровала сеть снимком в объятиях мужчины
17:16, 13 февраля 2019Общество
1148 0
Поклонники остались довольны выбором артистов для нового клипа певицы.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в сети снимок, на котором она позирует в объятиях своего партнера по клипу "Instadrama".
"Спасибо, что был рядом... мой главный герой... человек с большим сердцем и глубоким взглядом", - подписала фото артистка.
Поклонники остались очарованы выбором артистов для нового клипа певицы.
"Весь кастинг клипа - браво!", "Какие красивые фото!", "Восхитительны", "Как вы красиво смотритесь", "Какие вы красивые", "Клип бомба", - засыпали комплиментами Лободу фаны.
Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter