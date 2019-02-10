В полиции объяснили свою позицию по инциденту на Подоле: стычку спровоцировали активисты

Начальник киевской полиции заявил, что вечером 9 февраля несколько десятков активистов предприняли попытку штурма Подольского райотдела.

В Нацполиции считают, что активисты сами спровоцировали вчерашний инцидент под зданием Подольского райотдела полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сегодня на брифинге.

Читайте такжеАваков: штабы политиков посылают друг на друга боевиков с зеленкой и нагнетают ненависть в обществе

По его словам, накануне, 9 февраля, в полицию поступила заявка на проведение на Контрактовой площади и прилегающих территориях политической акции с участием 10 тысяч человек. Поэтому, по приказу руководства столичной полиции, к охране общественного порядка привлекли 400 правоохранителей.

«Примерно с 12:00 9 февраля полицейские начали патрулирование и поверхностные проверки подозрительных лиц. Была замечена организованная группа людей, которые пытались скрывать свои лица. Это стало основанием для их проверки. Они не смогли объяснить цели своего пребывания. Во время поверхностной проверки у них обнаружили несколько ножей, стартовый пистолет и было принято решение доставить этих 30 человек в полицейское управление для дальнейшего разбирательства», - сказал Крищенко.

Он также добавил, что ни один из задержанных не заявил, что пришел на акцию «Кто заказал Катю Гандзюк?» и у них не было символики, атрибутики, подтверждающей участие в этой акции.

Руководитель полиции Киева отметил, что задержанные находились в Подольском райотделе чуть больше часа. В это время на Контрактовой площади беспрепятственно прошла акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Рассказывая об инциденте, который произошел возле здания Подольского райуправления полиции ближе к вечеру, Крищенко сообщил, что в райуправление пришли около 30 человек, «которые под предлогом того, что у предыдущих задержанных забрали вещи, пытались войти в райуправление, предприняв попытку штурма».

Он добавил, что после этого отдал приказ на разблокирование райуправления.

Кроме того, Крищенко призвал граждан не брать с собой на массовые акции какие-либо предметы, которые могут нанести вред окружающим, в частности, ножи, газовые баллончики, холодное и огнестрельное оружие, даже если на него есть официальное разрешение, а также различные химические вещества, поскольку полиция в таких случаях будет задерживать этих людей и изымать подобные предметы.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого возле полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.