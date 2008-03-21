Калиновского могут признать невиновным в скандальной аварии. Если найдут...

В прокуратуре Киева не исключают, что Сергея КАЛИНОВСКОГО - младшего сына бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША Марии ФИРТАШ – могут признать невиновным в аварии, произошедшей с его участием в мае 2007 года.

Об этом сегодня сообщает газета “Україна молода” (№ 54 от 21 марта 2008 года).

«Желательно, чтобы КАЛИНОВСКИЙ был здесь и дал показания, тогда бы мы могли провести экспертизы, а затем сделать вывод - выдвигать ему обвинение или закрыть дело», - цитирует газета слова заместителя генерального прокурора, главного прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Пресс-секретарь киевской прокуратуры Мирослава МУШКА таким образом прокомментировала заявление Е.БЛАЖИВСКОГО: «Речь идет о том, что теперь мы не имеем показаний КАЛИНОВСКОГО по одной причине - он находится в розыске. Поэтому прокурор Киева говорит, что для принятия законного решения необходимо провести все следственные действия, в том числе и при участии самого КАЛИНОВСКОГО. Только после этого может быть принято решение, виноват он или нет. Поэтому временно, до того как получим его показания, мы не можем продолжать расследования этого дела».

М.МУШКА также опровергла, что причиной громкого заявления заместителя прокурора могли стать новые данные об аварии. «Никаких новых обстоятельств нет и не может быть, поскольку следствие приостановлено», - объяснила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, авария при участии С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША Марии ФИРТАШ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий внутренних войск, погиб на месте происшествия. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней скончалась от полученных травм.

Прокуратурой Киева было возбуждено уголовное дело в отношении С.КАЛИНОВСКОГО по статьям 345 ч.2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшего к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре С.КАЛИНОВСКИЙ оставил одну из частных клиник, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.