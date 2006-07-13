Тимошенко: лидеры G8 должны утвердить стандарты энергосоглашений

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что руководители стран “Большой восьмерки” должны утвердить стандарты энергетических соглашений.

Об этом идет речь в статье Ю.ТИМОШЕНКО в американском издании "The Wall Street Journal", переданной УНИАН пресс-службой блока.

“Лидеры G8 должны утвердить стандарты энергетических соглашений, которые требуют открытых и прозрачных контрактов, которые удовлетворяют лучшим нормам деловой практики. Это поможет ослабить глобальную мощь лидеров, разыгрывающих энергетическую карту с целью достижения чисто политических целей”, - говорится в статье

Ю.ТИМОШЕНКО выражает мнение, что использование непрозрачных деловых посредников, таких как РосУкрЭнерго, сыграло центральную роль в сомнительном газовом соглашении между Украиной и Россией.

Она убеждена, что подобные действия снижают доверие инвесторов и становятся серьезным грузом для стран, таких как Украина, которые пытаются оторваться от коррупции и неэффективности прошлого.

В статье подчеркивается, что “энергетическая безопасность для всей Европы требует признания того, что связанность наших систем поставок и транспортировки делает нас взаимозависимыми”.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в данном вопросе может быть полезным формальный энергетический альянс потребителей и поставщиков.

“В качестве более долгосрочного решения, институционализация Энергетического альянса - возможно, под заступничеством энергетической хартии - формализует эти отношения и вовлечет его членов в многосторонний форум, когда один из членов столкнется с перебоями энергетических поставок по естественным или политическим причинам. Будут основаны формальное членство, протокол переговоров и/или арбитраж. Целью будет то, чтобы ни одна страна не осталась в одиночестве, столкнувшись с проблемой, которая влияет на всех”, говорится в статье

“Механизмы, подобные этому, существуют во всех других политических, экономических и военных потенциально уязвимых сферах - так почему бы не создать его в сфере энергии?”, спрашивает Ю.ТИМОШЕНКО.

Саммит «Большой восьмерки » (G8) состоится 15-17 июля в Санкт-Петербурге.