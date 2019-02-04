На Волыни мужчина предлагал 26 тысяч евро взятки за возвращение контрабандных сигарет

Иностранец, который незаконно переправлял сигареты с территории Украины, пытался за взятку вернуть 160 коробов сигарет стоимостью почти 2 млн грн.

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили на Волыни контрабандиста, который предложил взятку сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, чтобы вернуть партию сигарет.

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"Оперативники СБ Украины установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 тысяч евро. За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробов сигарет стоимостью почти 2 млн грн", - сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерного предложения сообщил о нем руководству.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать взятку.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 января, должностное лицо филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" задержали по подозрению в вымогательстве 250 тысяч гривен.