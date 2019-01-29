Чиновник "Укрзализныци" погорел на взятке в 250 тысяч гривень

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

В понедельник, 28 января, должностное лицо филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" задержали по подозрению в вымогательстве 250 тысяч гривень.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в ходе следствия было установлено, что должностное лицо Филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" требовал от предпринимателя 250 тыс. гривень взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

"В ходе документирования преступления чиновник, а также лицо, привлеченное им в качестве посредника, задержаны в одном из столичных ресторанов во время получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали руководителя и юриста государственного предприятия "Донецкий облавтодор" на взятке в 300 тысяч гривень. Они требовали от коммерческой структуры взятку за оплату поставленных нефтепродуктов.