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Чиновник "Укрзализныци" погорел на взятке в 250 тысяч гривень

00:53, 29 января 2019
Политика
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Посредника задержали в одном из столичных ресторанов / фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В понедельник, 28 января, должностное лицо филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" задержали по подозрению в вымогательстве 250 тысяч гривень.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в ходе следствия было установлено, что должностное лицо Филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" требовал от предпринимателя 250 тыс. гривень взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

"В ходе документирования преступления чиновник, а также лицо, привлеченное им в качестве посредника, задержаны в одном из столичных ресторанов во время получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали руководителя и юриста государственного предприятия "Донецкий облавтодор" на взятке в 300 тысяч гривень. Они требовали от коммерческой структуры взятку за оплату поставленных нефтепродуктов.

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Теги: #Укрзализныця#Киев#прокуратура#взятка