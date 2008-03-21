Львовский горсовет утвердил программу антитеррористических мер

В рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Львовский городской совет разработал Программу антитеррористических мер в городе на 2008-2012 годы, которую сегодня, 20 марта, депутаты утвердили во время сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя комиссии депутатской деятельности и законности Львовского горсовета Игоря МИКИТИНА, цель программы – обеспечить правопорядок и предотвратить террористические действия во время проведения чемпионата.

Как предусматривается программой, к работе по подготовке Львова к проведению Евро-2012 приобщатся силовые структуры области – Управления СБУ, ГУ МВД Украины во Львовской области, Западное региональное управление Госпогранслужбы, Западное оперативное командование Минобороны, управления Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

В рамках программы во Львове создана Региональная координационная группа Антитеррористического центра для приобретения транспортных средств для спецподразделения этой группы за счет средств городского бюджета. В этом году в рамках программы городской совет выделил для приобретения автотранспорта и спецсредств для тренировок 500 тысяч гривен.

В общей сложности программа антитеррористических мер предусматривает регулярное проведение силовыми структурами профилактических мероприятий по противодействию незаконному обращению оружия, взрывчатых веществ, ввозу в область средств поражения путем контрабанды, проникновение путем незаконной миграции лиц, причастных к террористическим группировкам.

Как заявил И.МИКИТИН, принятая программа будет действенной, а в 2009 году в нее будут внесены дополнения. Он также назвал особенностью программы то, что на территории стадиона, больниц и других объектов будут проходить обучение работники служб безопасности стран, которые будут принимать участие в Евро-2012 во Львове.