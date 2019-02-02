Суд Бердянска отказался арестовать мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Вилкула

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Бердянский горрайонный суд отказался брать под стражу мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Национального корпуса». Судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения подозреваемому, состоялось сегодня, 2 февраля.

Суд освободил из под стражи подозреваемого, удовлетворил ходатайство защиты и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Известно, что Вилкула во время его поездки в Бердянск облил зеленкой глава «Национального корпуса – Бердянск» Александр Солощенко, 1985 года рождения.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время визита в Бердянск кандидата в президенты Украины Вилкула активисты заблокировали входные двери в помещение, где должна была состояться встреча политика с избирателями, и облили Вилкула зеленкой.

Полицейские задержали подозреваемого и открыли в отношении него уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса.