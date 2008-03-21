Тимошенко о Газпроме, спокойствии, стратегии и взятках

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что дальнейшие переговоры с ОАО «Газпром» будут проходить в спокойном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«У нас есть время спокойно провести переговорный процесс, потому что сейчас нет особенного экстремального напряжения с обеспечением страны природным газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что переговоры будет проводить делегация НАК «Нафтогаз Украины» по директивам, сформированным правительством.

«Я думаю, что в конце концов мы получим прекрасное стратегическое соглашение, которое устраивает и Украину, и Россию, и которое создает долгосрочную и надежную систему поставок газа в Украину», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «то время, когда украинская сторона сдавала свои национальные интересы за взятки, завершилось».