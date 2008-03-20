Путин не предлагал обменять Украину на Афганистан
23:31, 20 марта 2008Общество
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Посол США вступился за российского политика
|Вильям ТЕЙЛОР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Эти сообщения абсолютно ложные», - сказал он.
По словам дипломата, эти вещи не могут быть связаны, поскольку нельзя сравнивать их масштабы.
«Это котлеты и мухи, которые должны быть абсолютно отдельно», - отметил он.
Посол также добавил, что этот вопрос не обсуждался и во время недавнего визита министра обороны и государственного секретаря США в Москву.
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