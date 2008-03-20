Путин не предлагал обменять Украину на Афганистан

Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР опроверг информацию о том, что Президент России Владимир ПУТИН предлагал военную помощь России в Афганистане в обмен на отказ НАТО согласиться на присоединение Украины и Грузии к Плану действий по членству в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти сообщения абсолютно ложные», - сказал он.

По словам дипломата, эти вещи не могут быть связаны, поскольку нельзя сравнивать их масштабы.

«Это котлеты и мухи, которые должны быть абсолютно отдельно», - отметил он.

Посол также добавил, что этот вопрос не обсуждался и во время недавнего визита министра обороны и государственного секретаря США в Москву.