Участники KAZKA объяснили, почему боятся ведущего Нацотбора на Евровидение-2019

Музыканты признались, что боятся общения с ведущим Сергеем Притулой.

Участники группы KAZKA откровенно рассказали, что их больше всего пугает перед Нацотбором на Евровидение-2019.

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Музыканты признались, что боятся общения с ведущим Сергеем Притулой. Шоумен, который второй год подряд будет вести Нацотбор, любит оживлять шоу благодаря каверзным и смешным вопросам, которые иногда заставляют музыкантов смущаться на сцене. Поэтому группа KAZKA переживает именно за сотрудничество с Притулой, пишет 24tv.ua.

"Чего мы боимся в контексте Евровидение-2019? Ведущего Притулу, который будет ставить забавные вопросы, а нам не смешно", - признались музыканты.

В пятницу, 1 февраля, группа KAZKA представил свою конкурсную песню для Евровидения-2019.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.