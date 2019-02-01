Общественность Днепропетровской области призывает депутатов переименовать ее в Сичеславскую

Активисты 5 февраля планируют провести митинг под Верховной Радой с требованием переименовать Днепропетровскую область.

Общественность Днепропетровской области призывает народных депутатов переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а президента Украины Петра Порошенко - поддержать такое решение.

Об этом активисты и общественность сообщили на пресс-конференции УНИАН.

«В 1991 году у нашей власти не нашлось сил изменить это название. И сейчас, после Революции достоинства, после принятия закона о декоммунизации хотелось бы завершить эти процессы. Говорить четко о декоммунизации, я считаю, уже нет смысла, надо говорить уже о другом важном шаге - это украинизация. И именно название Сичеславская полностью соответствует украинской сущности», - подчеркнул председатель общественной организации «Січ-Дніпро» Кирилл Дороленко.

Он отметил, что данное название не является новым и появилась 100 лет назад, «когда в 1918 году украинцы смогли получить возможность принимать решения в своем государстве, смогли получить власть».

«Это первое, что они сделали, - переименовали сначала город Екатеринослав в Сичеслав, а затем во время административной реформы вся земля называлась Сич», - пояснил Дороленко, напомнив, что с приходом к власти большевиков много названий было изменено.

Он добавил, что активисты уже больше года борются за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. По словам Дороленко, название Сичеславская является уникальным, и борьба за него продолжается.

«Поэтому наше обращение очень простое - отозвать этот законопроект и поддержать тот, который идет от общественности и от народных депутатов», - отметил Дороленко.

Координатор коалиции «Громадська підтримка СічеславськаТАК» Владислав Мельничук также сообщил, что инициативу о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую поддержали более 60 общественных организаций, действующих в регионе, проводились соответствующая публичная и просветительская кампания, общественные обсуждения, мероприятия с народными депутатами.

«Собственно, после этого был зарегистрирован законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, но он был «провален» 20 ноября 2018 года ... На данный момент зарегистрировано два законопроекта: №9310, автором которого является Петр Порошенко, и №9310-1, который является альтернативным, о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, авторами которого являются 165 народных депутатов. И мы надеемся, что примут решение о переименовании не в какое-то аморфное название ... Мы призываем депутатов и Петра Алексеевича поддержать переименование области в Сичеславскую, которая является исторической, возрождает нашу славу», - заявил Мельничук.

Масштабная акция, на которой активисты поддержали именно название Сичеславская, уже прошла в Днепре. Сейчас активисты планируют провести митинг под Верховной Радой в день открытия сессии - 5 февраля с требованием переименовать область.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение в Конституционный суд проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» (№ 8329). Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

21 ноября Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9310, которым предусмотрено переименование Днепропетровской области в Днепровскую.

23 ноября в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.