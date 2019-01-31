Аласания прокомментировал свое досрочное увольнение с должности главы общественного вещания

Он заявил о нарушениях со стороны Наблюдательного совета при голосовании по этому вопросу.

Председатель правления Публичного акционерного общества «Национальная общественная телекомпания Украины» Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта с Аласанией.

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«В повестке дня вопроса не было. По представлению «с голоса» Козака и поправкой Панича поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали. Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миськый, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять – за. Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают через неделю)», – написал на своей странице в соцсети Аласания.

«Что дальше? Нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин», – написал Зураб Аласания и попросил журналистов о поддержке «Общественного».

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет «Общественного» 31 января большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией.