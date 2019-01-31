В Наблюдательном совете НСТУ не называют причину увольнения Аласании

Повестка дня заседания совета была заблаговременно подготовлена и вопроса об отстранении Аласании в нем не было.

В Наблюдательном совете Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания без протокола, который опубликуют примерно через неделю.

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Об этом Украинской правде сообщили источники. По их информации, повестка дня была заблаговременно подготовлена и вопроса об отстранении Аласании в ней не было.

Вячеслав Козак, который попал в комиссию по квоте "Радикальной партии" несколько раз предлагал проголосовать за отстранение Аласании, но его предложения были отклонены. Но девять человек все же поддержали идею голосования. Именно они и проголосовали за отстранение Аласании.

Источники УП отказываются комментировать причину увольнения без протокола, который будет опубликован через 5 дней.

Собеседник издания отмечает, что у Аласании с Вячеславом Козаком и Алексеем Панычом и с другими членами наблюдательного совета НСТУ были постоянные конфликты, которые усугублялись последние полгода.

"Мы уже полгода понимаем, что рано или поздно конфликты членов комиссии с Аласанией закончатся его увольнением", - отметил источник.

В то же время председатель Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева сообщила, что причины такого решения опубликуют в протоколе заседания. По словам Лебедевой, протокол могут опубликовать через неделю, после согласования со всеми, кто принимал участие в заседании.

Также председатель совета ответила, что решение об увольнении Аласании никак не касается того, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины приняла решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.