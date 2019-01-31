Стало известно, кто будет исполнять обязанности Аласании

Сейчас один из членов правления назначен исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления.

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий.

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Об этом "Украинской правде" сообщил член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Алексей Панич. "Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере не знал до момента решения", - сказал Панич.

По словам члена Наблюдательного совета НОТУ, Аласания будет исполнять обязанности председателя Общественного еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно он покинет пост, пока не известно, поскольку сначала должны сформировать протокол, для вручения.

Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от двух месяцев.

"Когда изберем нового председателя правления, если конкурс пройдет удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - объяснил Панич.

Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры. Родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Закончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года – генеральным директором Сумской ОГТРК.

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины приняла решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания. Пока в Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.