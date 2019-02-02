Живой в песнях: сегодня исполняется 4 года со дня гибели Кузьмы Скрябина (видео)

2 февраля 2015 лидер группы «Скрябин» погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области.

Сегодня исполняется 4 года со дня гибели музыканта Андрея Кузьменко.

2 февраля 2015 лидер группы «Скрябин» погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области. Однако песни группы «Скрябин» продолжают жить. В память о своем кумире их продолжают петь тысячи фанатов Кузьмы.

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В этом году, 17 августа, основатель культового украинского группы «Скрябин» мог бы праздновать свой 50-й день рождения. К этой дате Укрпочта презентовала новую почтовую марку «Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)» с изображением певца.

Музыкант запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией.