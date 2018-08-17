С днем рождения, Кузьма: лучшие хиты легендарного украинского певца Андрея Кузьменко (видео)

17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет.

Кузьма, как его зовут поклонники и друзья, был одним из выдающихся музыкантов Украины. Творчество - это то, что было для музыканта всей жизнью.

Ко дню рождения легендарного украинского певца Кузьмы, предлагаем вам вспомнить лучшие хиты артиста.

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Спи себе сама» 2003 год

Этот фирменный украинский "медляк" стал одним из самых популярных образцов этого жанра.

«Старые фотографии» 2005 год

Этот хит стал настоящим гимном ностальгии, а клип продолжает набирать просмотры на Youtube.

«Кинули» 2009 год

Злой политический комментарий - еще один жанр, в котором Кузьменко проявлял себя очень охотно.

«Маршрутка» 2011 год

Этот хит стал веселой народной жалобой на украинский общественный транспорт.

«Мам»2012 год

Песня «Мам» стала легендой, которую Кузьма посвятил маме. В этой песне Кузьма извинялся перед своей мамой за постоянные разъезды и то, что прошла уже 43-я осень его жизни.

«Дельфины» 2015 год

«Дельфины» - последний клип, в котором снялся Кузьма. Официальная премьера ролика состоялась за день до смерти артиста (2 февраля 2015 года).